Ловчев: «Зенит» снова станет чемпионом»

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «СЭ» прокомментировал лидерство «Зенита» в РПЛ.

— Какая команда в РПЛ по качеству игры для вас сегодня номер один?

— «Зенит». По меркам российского чемпионата там собраны футболисты очень высокого уровня. Правда, иногда на поле начинают валять дурака — вот и теряют очки. Как в Туле, например. Но если напрягутся, обыграют в РПЛ кого угодно. Отсюда 4:1 с «Динамо», 7:1 со «Спартаком»... Уверен, «Зенит» вновь станет чемпионом. Сейчас у него объективно нет конкурентов. «Динамо»? Пока у команды два козыря — старание и тренер. Этого мало, чтобы бороться за золото.

"Зенит" с 38 очками лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.

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