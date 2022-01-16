Ловчев — о «Спартаке»: «Маслов и Рассказов — очень слабые игроки, необученные»

Экс-защитник сборной СССР, лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев в интервью «СЭ» высказал мнение об игроках «Спартака» — Павле Маслове и Николае Рассказове.

— Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли, как он оказался в «Спартаке»?

— Из иностранцев — Хендрикс, который за год ни одного яркого матча не провел. Из наших — Маслов и Рассказов. Это очень слабые игроки, необученные, постоянно ошибаются. Даже в простейших ситуациях принимают неправильные решения! За что «Спартак» расплачивается пропущенными голами.

В текущем сезоне 24-летний Рассказов провел 18 матчей за красно-белых и отдал одну результативную передачу. 21-летний Маслов в нынешнем сезоне на поле не выходил — он восстанавливается после травмы.

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