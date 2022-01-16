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Ловчев — о «Спартаке»: «Маслов и Рассказов — очень слабые игроки, необученные»

Александр Кружков
Обозреватель
Павел Маслов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-защитник сборной СССР, лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев в интервью «СЭ» высказал мнение об игроках «Спартака» — Павле Маслове и Николае Рассказове.

— Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли, как он оказался в «Спартаке»?

— Из иностранцев — Хендрикс, который за год ни одного яркого матча не провел. Из наших — Маслов и Рассказов. Это очень слабые игроки, необученные, постоянно ошибаются. Даже в простейших ситуациях принимают неправильные решения! За что «Спартак» расплачивается пропущенными голами.

В текущем сезоне 24-летний Рассказов провел 18 матчей за красно-белых и отдал одну результативную передачу. 21-летний Маслов в нынешнем сезоне на поле не выходил — он восстанавливается после травмы.

Полностью интервью Евгения Ловчева читайте на сайте «СЭ»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

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1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Арсенал 0
Матч отложен

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
Евгений Ловчев
Николай Рассказов
Павел Маслов
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«Локомотив» отправился на сборы в Марбелью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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