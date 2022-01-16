Cамедов: «Не могу сказать, перешел бы работать в «Спартак» из «Локомотива» или нет»

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива», а сейчас старший селекционер в молодежной команде железнодорожников Александр Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказал об отношении к московским клубам.

— Ты поиграл во многих московских клубах. Но не раз говорил о том, что ты воспитанник «Спартака» и спартаковец. Пока играл за другие команды, это мнение не выветрилось?

— Нет. Это не может выветриться. Если ты воспитанник клуба и академии, то это с тобой на всю жизнь. Я всегда этим гордился. Что мне приходилось менять клубы — это моя карьера и мой выбор. Ни о чем не жалею.

— Ты бы хотел провести всю карьеру в одном клубе?

— Наверное, это клево — провести всю карьеру в «Спартаке». Пройти путь от академии до основной команды. Но не у всех это получается. Жизнь такая штука... Желаю всем провести карьеру в одном клубе, но вы знаете, что это редкий случай.

— Год назад ты стал старшим селекционером в молодежном «Локомотиве». В чем заключается твоя работа?

— Искать талантливых ребят для системы клуба. Старших возрастов. Раскрывать ребят, помогать в чем-то.

— К основному «Локомотиву» это никакого отношения не имеет?

— Никакого.

— Если бы в «Спартаке» тебе предложили такую же должность, то перешел бы?

— Это вопрос с подковыркой. Провокационный. Не могу сказать, перешел бы или нет. Это моя работа, меня позвали, и я набираюсь опыта. Делаю свою работу честно. Помогаю ребятам раскрыться, чтобы они стали футболистами. У нас в футболе есть люди, которые на самом деле к нему никакого отношения не имеют. Перейду ли я куда-то? В любом случае буду искать для себя лучший вариант, где во мне будут заинтересованы.