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Сегодня, 13:30

Cамедов: «Не могу сказать, перешел бы работать в «Спартак» из «Локомотива» или нет»

Отдел футбола «СЭ»
Александр Самедов.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива», а сейчас старший селекционер в молодежной команде железнодорожников Александр Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказал об отношении к московским клубам.

— Ты поиграл во многих московских клубах. Но не раз говорил о том, что ты воспитанник «Спартака» и спартаковец. Пока играл за другие команды, это мнение не выветрилось?

— Нет. Это не может выветриться. Если ты воспитанник клуба и академии, то это с тобой на всю жизнь. Я всегда этим гордился. Что мне приходилось менять клубы — это моя карьера и мой выбор. Ни о чем не жалею.

— Ты бы хотел провести всю карьеру в одном клубе?

— Наверное, это клево — провести всю карьеру в «Спартаке». Пройти путь от академии до основной команды. Но не у всех это получается. Жизнь такая штука... Желаю всем провести карьеру в одном клубе, но вы знаете, что это редкий случай.

— Год назад ты стал старшим селекционером в молодежном «Локомотиве». В чем заключается твоя работа?

— Искать талантливых ребят для системы клуба. Старших возрастов. Раскрывать ребят, помогать в чем-то.

— К основному «Локомотиву» это никакого отношения не имеет?

— Никакого.

— Если бы в «Спартаке» тебе предложили такую же должность, то перешел бы?

— Это вопрос с подковыркой. Провокационный. Не могу сказать, перешел бы или нет. Это моя работа, меня позвали, и я набираюсь опыта. Делаю свою работу честно. Помогаю ребятам раскрыться, чтобы они стали футболистами. У нас в футболе есть люди, которые на самом деле к нему никакого отношения не имеют. Перейду ли я куда-то? В любом случае буду искать для себя лучший вариант, где во мне будут заинтересованы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Арсенал 0
Матч отложен

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
Александр Самедов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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