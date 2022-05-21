«Динамо» наградят медалями чемпионата России после матча с «Сочи»

«Динамо» будет награждено медалями чемпионата России после матча 30-го Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Как сообщает Telegram-канал РПЛ, церемония пройдет на стадионе «ВТБ Арене» после завершения встречи. Игра состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров «Динамо» и «Сочи» набрали по 53 очка, но московская команда располагается на втором месте в турнирной таблице благодаря победе в первом круге (1:0).

«Бело-голубые» финишируют в тройке РПЛ впервые с 2008 года, когда команда выиграла бронзовые медали чемпионата.