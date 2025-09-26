Депутат Свищев — о возвращении пива: «У меня опускаются руки — не понимаю, на какой стадии находится законопроект»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы.

«В пленарном зале заседаний встретились с Олегом Васильевичем Матыциным и Максимом Анатольевичем Топилиным. Мы обсуждали вопрос о возвращении пива, я им четко озвучил свою позицию. Необходимо что-то делать. В ежедневном режиме общаемся с представителями спортивного сообщества, все спрашивают, когда вернется пиво. Честно скажу, у меня опускаются руки — не понимаю, на какой стадии находится законопроект. Почему его не запускаем? Это необходимо узнавать у комитета Госдумы РФ по экономической политике. Мы внесли все поправки, теперь нужно запустить процедуру», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.