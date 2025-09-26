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Депутат Свищев — о возвращении пива: «У меня опускаются руки — не понимаю, на какой стадии находится законопроект»

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы.

«В пленарном зале заседаний встретились с Олегом Васильевичем Матыциным и Максимом Анатольевичем Топилиным. Мы обсуждали вопрос о возвращении пива, я им четко озвучил свою позицию. Необходимо что-то делать. В ежедневном режиме общаемся с представителями спортивного сообщества, все спрашивают, когда вернется пиво. Честно скажу, у меня опускаются руки — не понимаю, на какой стадии находится законопроект. Почему его не запускаем? Это необходимо узнавать у комитета Госдумы РФ по экономической политике. Мы внесли все поправки, теперь нужно запустить процедуру», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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Дмитрий Свищев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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