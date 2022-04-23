«Нам сказали, что это оптимизация тренерского состава». Лоськов — о ситуации с работой в «Локомотиве»
Тренер Дмитрий Лоськов после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1) рассказал о своем будущем в «Локомотиве». По его словам, пока у него нет конкретных предложений, но контракт продолжает действовать.
— Вы сказали про то, что ждете звонка. Цорн говорит, что уже предложил вам что-то. Был ли какой-то контакт?
— Мы разговаривали второй раз. Говорили о том, как видим дальнейшую ситуацию в клубе. Они сказали, что для них это интересное предложение, и они скажут нам свой через неделю. Пошла вторая неделя. Ни звонка, ни сообщения нет, тишина.
— Насколько адекватно менять вас?
— Не ко мне вопрос. Задайте вопрос руководству клуба. Они решают. Они принимают решения, они отвечают за результат. Какие к нам вопросы? Они решили так, значит так. Все.
— Какое видение предложили?
— Предложили тренировать «Казанку».
— А если ее не будет теперь?
— Не знаю.
— Вы готовы были пойти с Пашининым в тандеме?
— Конечно. Работать.
— Интересно ли пойти на более высокий уровень в РПЛ?
— Будет предложение, тогда обсудим.
— Сколько вы готовы еще ждать «Локомотив»?
— У меня действующий контракт.
— Вы в итоге поняли все действия?
— Эти вопросы к руководству клуба, к ним. Цорн, они вместе принимают решение. Почему они это делают, я не знаю. Нам сказали, что это оптимизация тренерского состава. Мы оптимизировались, — сказал Лоськов
В начале апреля тренеры «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин были отстранены от работы с основной командой.
1 марта «Локомотив» объявил, что немец Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера клуба. Команду к матчам начал готовить его помощник Марвин Комппер, но из-за отсутствия у него необходимой лицензии категории Pro исполняющим обязанности главного тренера стал Лоськов. 4 апреля «Локомотив» назначил на пост главного тренера Заура Хапова.
Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что руководство долго общалось с Лоськовым и Пашининым, в результате чего стороны пришли к решению, что оба останутся в структуре команды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0