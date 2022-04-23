Лоськов заявил, что из «Локомотива» у него ни звонка, ни сообщения нет — тишина

Тренер Дмитрий Лоськов после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1) рассказал о своем будущем в «Локомотиве». По его словам, пока у него нет конкретных предложений, но контракт продолжает действовать.

— Вы сказали про то, что ждете звонка. Цорн говорит, что уже предложил вам что-то. Был ли какой-то контакт?

— Мы разговаривали второй раз. Говорили о том, как видим дальнейшую ситуацию в клубе. Они сказали, что для них это интересное предложение, и они скажут нам свой через неделю. Пошла вторая неделя. Ни звонка, ни сообщения нет, тишина.

— Насколько адекватно менять вас?

— Не ко мне вопрос. Задайте вопрос руководству клуба. Они решают. Они принимают решения, они отвечают за результат. Какие к нам вопросы? Они решили так, значит так. Все.

— Какое видение предложили?

— Предложили тренировать «Казанку».

— А если ее не будет теперь?

— Не знаю.

— Вы готовы были пойти с Пашининым в тандеме?

— Конечно. Работать.

— Интересно ли пойти на более высокий уровень в РПЛ?

— Будет предложение, тогда обсудим.

— Сколько вы готовы еще ждать «Локомотив»?

— У меня действующий контракт.

— Вы в итоге поняли все действия?

— Эти вопросы к руководству клуба, к ним. Цорн, они вместе принимают решение. Почему они это делают, я не знаю. Нам сказали, что это оптимизация тренерского состава. Мы оптимизировались, — сказал Лоськов

В начале апреля тренеры «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин были отстранены от работы с основной командой.

1 марта «Локомотив» объявил, что немец Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера клуба. Команду к матчам начал готовить его помощник Марвин Комппер, но из-за отсутствия у него необходимой лицензии категории Pro исполняющим обязанности главного тренера стал Лоськов. 4 апреля «Локомотив» назначил на пост главного тренера Заура Хапова.

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что руководство долго общалось с Лоськовым и Пашининым, в результате чего стороны пришли к решению, что оба останутся в структуре команды.