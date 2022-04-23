Цорн: «Цель — выиграть все пять матчей»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о задачах команды в последних матчах чемпионата России.

— В чемпионате России у «Локомотива» осталось пять матчей, какая цель стоит перед командой?

— Цель максимальная — выиграть все матчи. Из пяти матчей хотим выиграть все пять.

— Хотелось бы узнать о состоянии Антона Миранчука и Стаса Магкеева. Что с ними?

— Они оба полностью здоровы. Эти игроки отлично проявляют себя на тренировках. Думаю, что со следующего матча они будут готовы выйти на поле.

— Что происходит с Наиром Тикнизяном?

— Он очень сильно переживал из-за красной карточки в Ростове. У него сейчас очень сложный период в карьере. Я пока с ним не успел поговорить, но собираюсь это сделать завтра. Мы обсудим эту тему и поймем, что мы будем делать дальше. Думаю, что он переживет этот момент и будет играть на своем уровне и дальше.

«Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице. От Сочи, идущим четвертым, железнодорожники отстают на 2 очка. На третьем месте ЦСКА с 44 очками.

В следующем матче РПЛ «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 30 апреля в 19.30 мск.