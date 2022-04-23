Лоськов ответил на вопрос о дальнейшей работе в «Локомотиве»

Тренер Дмитрий Лоськов рассказал о своем будущем в «Локомотиве».

— Какая ситуация по работе в команде? Мы ждем решения Цорна. Мы ждем его звонка, — ответил Лоськов.

В начале апреля тренеры «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин отстранены от работы с основной командой.

1 марта «Локомотив» объявил, что немец Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера клуба. Команду к матчам начал готовить его помощник Марвин Комппер, но из-за отсутствия у него необходимой лицензии категории Pro исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Лоськов.

4 апреля «Локомотив» назначил на пост главного тренера Заура Хапова.

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что руководство долго общалось с Лоськовым и Пашининым, в результате чего стороны пришли к решению, что оба останутся в структуре команды.