Шамиль Газизов считает, что «Уфа» по делу проиграла «Уралу» в матче РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на гостевое поражение команды от «Урала» (1:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Считаю, что мы выглядели хуже, чем «Урал». Они заслуженно победили. Это надо признать. Мы все время на полшага где-то не успевали. Поздравляю «Урал», они выдали хорошую игру. Был момент, когда «Уфа» могла вытягивать эту игру, но у нас не получилось. Соперничество с «Уралом» в зоне вылета? Сейчас нет разницы, с кем играть. Может быть, даже тяжелее играть с соседями по турнирной таблице, потому что мотивация мощнейшая, где-то что-то не получается. Мы проиграли по делу», — сказал Газизов «СЭ».

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

После поражения «Уфа» (22 очка) занимает 15 место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Урал» (24 очка) благодаря победе преодолел зону вылета и идет 14-м.