Отец Агаларова заявил, что его расстроила игра «Уфы» в матче РПЛ с «Уралом»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру сына в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:2).

«Гамид отыграл сегодня хорошо, а команда расстроила меня. Сегодня он выжал максимум. В первом эпизоде ему просто не повезло, а во втором ему удалось забить. С реализацией у Гамида все в порядке. Большинство моментов, которые создает ему команда, он забивает. «Уфа» находится в сложной ситуации. Они проиграли сегодня важнейший матч с точки борьбы за выживание. Думаю, у башкирцев еще есть шансы на спасение. Впереди команду ждут матчи с прямыми конкурентами. 1-2 победы могут спасти «Уфу», — сказал Агаларов «СЭ».

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

21-летний Агаларов забил свой 17-й гол в текущем сезоне чемпионата России в матче против «Урала».

Уфимцы с 22 очками занимают 15-е место в РПЛ. «Урал» с 24 баллами располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.