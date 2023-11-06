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Лосев предположил, почему Безбородов назначил пенальти в ворота «Динамо»: «Или плохое зрение, или злой умысел»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Динамо» Виктор Лосев прокомментировал «СЭ» судейство в матче 14-го тура против «Сочи» (3:3).

В конце первого тайма арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота бело-голубых за фол на Луке Джорджевиче. Сам пострадавший исполнил одиннадцатиметровый, но его удар с точки отразил Игорь Лещук.

«Безбородов поставил «потрясающий» пенальти в ворота «Динамо». Человек в штрафной падает так, будто ему на ногу гирю сбросили, а там даже минимальный контакт на повторе не просматривается. Безбородову что-то вещает видеоассистент, а тот уверенно говорит, что все сам видел, и не идет смотреть повтор. Ну, тут два варианта — или плохое зрение, или злой умысел. В любом из этих случаев судить на высшем уровне нельзя, да вообще ни на каком. Очень интересно после матча было бы послушать, что именно Безбородов увидел в этом моменте», — сказал Лосев «СЭ».

«Сочи» — «Динамо»: Даса наступил на одну бутсу, Джорджевич держался за другую. За что назначен пенальти?

Виктор Лосев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Владислав Безбородов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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