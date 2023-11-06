Лосев предположил, почему Безбородов назначил пенальти в ворота «Динамо»: «Или плохое зрение, или злой умысел»

Бывший игрок московского «Динамо» Виктор Лосев прокомментировал «СЭ» судейство в матче 14-го тура против «Сочи» (3:3).

В конце первого тайма арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота бело-голубых за фол на Луке Джорджевиче. Сам пострадавший исполнил одиннадцатиметровый, но его удар с точки отразил Игорь Лещук.

«Безбородов поставил «потрясающий» пенальти в ворота «Динамо». Человек в штрафной падает так, будто ему на ногу гирю сбросили, а там даже минимальный контакт на повторе не просматривается. Безбородову что-то вещает видеоассистент, а тот уверенно говорит, что все сам видел, и не идет смотреть повтор. Ну, тут два варианта — или плохое зрение, или злой умысел. В любом из этих случаев судить на высшем уровне нельзя, да вообще ни на каком. Очень интересно после матча было бы послушать, что именно Безбородов увидел в этом моменте», — сказал Лосев «СЭ».

«Сочи» — «Динамо»: Даса наступил на одну бутсу, Джорджевич держался за другую. За что назначен пенальти?