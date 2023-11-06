Безбородов проявил последовательность: в июле в Грозном удалил Семенова, сейчас — Марсело. Но разве он прав?

На 90+6-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» арбитр Владислав Безбородов зафиксировал фол Марсело, вынес ему второе предупреждение в этой игре и удалил с поля. Сочинец был наказан за то, что дотронулся рукой до головы Константина Тюкавина.

Любопытно, что в схожей ситуации на 90+6-й минуте матча 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3) рефери из Санкт-Петербурга показал вторую желтую карточку грозненцу Андрею Семенову. Тот не отмахнулся, не выставил резко локоть, не нанес сильный удар Антону Заболотному. Он словно оперся рукой на соперника. Но Безбородов оценил его действия как фол, заслуживающий второго предупреждения, и удалил игрока.

В обоих случаях с решениями судьи можно не согласиться: это не фолы на желтую карточку.

Возможно, именно поэтому в игре 3-го тура ЦСКА — «Локомотив» (4:1) Кирилл Левников иначе отреагировал на единоборство Егора Погостнова с Заболотным. В ответ на претензии армейца арбитр показал, что железнодорожник просто погладил его по голове.