«Локомотив» — «Зенит»: Карпукас получил травму и был заменен
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас был заменен в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:1.
Карпукас получил повреждение на 52-й минуте. К нему вышла медицинская бригада и он ушел за пределы поля. Затем Карпукас попытался вернуться в игру, но сделал пару шагов и снова сел на газон.
Вместо Карпукаса на поле вышел Антон Миранчук, а Артем сразу отправился с врачами в раздевалку.
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|
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|5
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|36-24
|29
|
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|17
|7
|7
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|17
|3
|5
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|
14
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
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|16-22
|13
|
16
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|17
|3
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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