«Локомотив» — «Зенит»: Карпукас получил травму и был заменен

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас был заменен в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:1.

Карпукас получил повреждение на 52-й минуте. К нему вышла медицинская бригада и он ушел за пределы поля. Затем Карпукас попытался вернуться в игру, но сделал пару шагов и снова сел на газон.

Вместо Карпукаса на поле вышел Антон Миранчук, а Артем сразу отправился с врачами в раздевалку.