«Локомотив» — «Зенит»: Глушенков вывел хозяев вперед

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков забил на 59-й минуте матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» — 2:1.

Антон Миранчук со стандарта навесил в штрафную, где Глушенков головой направил мяч в дальний угол ворот.