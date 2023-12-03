«Краснодар» — «Оренбург»: Ахметов снова вывел хозяев вперед

«Краснодар» вышел вперед в матче против «Оренбурга» в 17-м туре РПЛ — 2:1.

На 76-й минуте за хозяев отличился Ильзат Ахметов, вышедший на замену во втором тайме.