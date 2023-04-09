«Зенит» в гостях обыграл «Локомотив»

«Зенит» обыграл «Локомотив» в гостевом матче 22-го тура чемпионата России — 2:1.

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков открыл счет, забив 26-й минуте матча после ошибки хавбека «Зенита» Вендела в своей штрафной площади.

На 40-й минуте встречи Вендел забил гол с передачи Малкома, сравняв счет в матче.

На 77-й минуте матча полузащитник «Зенита» Матео Кассьерра забил гол в падении через себя. Этот мяч стал для него дебютным за питерский клуб.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.