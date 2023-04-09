«Локомотив» — «Зенит»: гости вышли вперед

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра вывел свою команду вперед в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

25-летний колумбиец забил гол в ворота железнодорожников ударом через себя на 77-й минуте матча. Этот гол стал для него дебютным за питерский клуб.