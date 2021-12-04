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Алексей Березуцкий поддержал акцию протеста болельщиков ЦСКА

17:00
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, как отнесся к акции болельщиков по ходу матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

Активные болельщики ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов» в знак протеста против массового задержания фанатов армейцев. Ранее трибуну покинули болельщики самарского клуба.

— Как вы относитесь к акции фанатов?

— Это не могло не повлиять на подготовку к игре. Уточню, что я говорю за себя, а не за клуб — я их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно было такое огромное количество людей задерживать после матча, причем в непонятных погодных условиях, в которых можно просто замерзнуть. Понятно, что ни в коем случае нельзя жечь файеры на игре. Если мы говорим, что какое-то время не работали камеры по каким-то причинам, то Fan ID здесь тоже не поможет.

Нельзя сказать, что в нашей стране выстраивается очередь болельщиков на стадионы. И Fan ID может сделать только хуже. Я в первую очередь возмущен отношением к людям, которые были необоснованно задержаны на стадионе, стояли на холоде, потом всей гурьбой доставлены в отделения. Не знаю, зачем это делалось и для кого.

Я сам в своей жизни сталкивался с этой системой, и она не очень удобна. Спонтанно на стадион не получится пойти, нужно будет к этому готовиться. Зная российскую действительность, не вижу в этом смысла, это отпугнет российских болельщиков. Есть более простые способы бороться с этими вещами.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА
Голы
Бохинен, 75 (0:1)
Крылья Советов
Ломаев Бегич Чернов Зеффан Бейл Ежов (Якуба, 78 ) Глушенков (Цыпченко, 67 ) Зиньковский (Липовой, 86 ) Иванисеня (Пиняев, 78 ) Пруцев Сарвели (Сергеев, 67 )
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин (Бохинен, 71) Ахметов (Дзагоев, 46) Зайнутдинов (Кучаев, 76) Бийол Обляков Эджуке (Фукс, 90+2) Заболотный
Предупреждения
Чернов 83  -  Мухин 60, Эджуке 89
Судьи
Москалев (Воронеж) Болховитин (Ленинградская область) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Данченко (Уфа)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Ахмат 0
1-й тайм

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-rezultat-ne-sovsem-logichnyy-no-pobeda-est-pobeda/

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Иван Шитик все материалы автора

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