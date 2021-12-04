Алексей Березуцкий поддержал акцию протеста болельщиков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, как отнесся к акции болельщиков по ходу матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

Активные болельщики ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов» в знак протеста против массового задержания фанатов армейцев. Ранее трибуну покинули болельщики самарского клуба.

— Как вы относитесь к акции фанатов?

— Это не могло не повлиять на подготовку к игре. Уточню, что я говорю за себя, а не за клуб — я их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно было такое огромное количество людей задерживать после матча, причем в непонятных погодных условиях, в которых можно просто замерзнуть. Понятно, что ни в коем случае нельзя жечь файеры на игре. Если мы говорим, что какое-то время не работали камеры по каким-то причинам, то Fan ID здесь тоже не поможет.

Нельзя сказать, что в нашей стране выстраивается очередь болельщиков на стадионы. И Fan ID может сделать только хуже. Я в первую очередь возмущен отношением к людям, которые были необоснованно задержаны на стадионе, стояли на холоде, потом всей гурьбой доставлены в отделения. Не знаю, зачем это делалось и для кого.

Я сам в своей жизни сталкивался с этой системой, и она не очень удобна. Спонтанно на стадион не получится пойти, нужно будет к этому готовиться. Зная российскую действительность, не вижу в этом смысла, это отпугнет российских болельщиков. Есть более простые способы бороться с этими вещами.