Алексей Березуцкий поддержал акцию протеста болельщиков ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, как отнесся к акции болельщиков по ходу матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).
Активные болельщики ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов» в знак протеста против массового задержания фанатов армейцев. Ранее трибуну покинули болельщики самарского клуба.
— Как вы относитесь к акции фанатов?
— Это не могло не повлиять на подготовку к игре. Уточню, что я говорю за себя, а не за клуб — я их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно было такое огромное количество людей задерживать после матча, причем в непонятных погодных условиях, в которых можно просто замерзнуть. Понятно, что ни в коем случае нельзя жечь файеры на игре. Если мы говорим, что какое-то время не работали камеры по каким-то причинам, то Fan ID здесь тоже не поможет.
Нельзя сказать, что в нашей стране выстраивается очередь болельщиков на стадионы. И Fan ID может сделать только хуже. Я в первую очередь возмущен отношением к людям, которые были необоснованно задержаны на стадионе, стояли на холоде, потом всей гурьбой доставлены в отделения. Не знаю, зачем это делалось и для кого.
Я сам в своей жизни сталкивался с этой системой, и она не очень удобна. Спонтанно на стадион не получится пойти, нужно будет к этому готовиться. Зная российскую действительность, не вижу в этом смысла, это отпугнет российских болельщиков. Есть более простые способы бороться с этими вещами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-rezultat-ne-sovsem-logichnyy-no-pobeda-est-pobeda/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю