«Локомотив» примет «Спартак» в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 9 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене», начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи железнодорожников и спартаковцев. Следить за основными событиями игры «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире дерби покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

«Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав девять очков в первых трех турах, а «Спартак» набрал четыре очка.

В сезоне-2024/25 клубы обыграли друг друга по одному разу, «Локомотив» занял шестое место в РПЛ, «Спартак» — четвертое.