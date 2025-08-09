Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

9 августа, 13:00

Корнеев: «Зачем Станкович уговаривал Комличенко? С ним чемпионство не выиграешь!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» сказал, что не понимает, зачем «Спартак» приобрел Антона Заболотного и хотел пригласить Николая Комличенко.

— Заболотный отбыл дисквалификацию. Вернется ли он в стартовый состав в дерби с «Локо»?

— Думаю, на поле мы его увидим. Но не уверен, что с первых минут. Возможно, выйдет на замену после перерыва.

— Для вас его приобретение по-прежнему большая загадка?

— Да, большая! Похоже, «Спартак» взял все то, что осталось непристроенным и ненужным другим клубам!

— Вот как?

— Возьмем того же Комличенко, которого Станкович уговаривал перейти в свою команду. Но ведь он явно не тот нападающий, с которым можно биться за чемпионство! Это говорит о полном незнании рынка... Только Сергеев подходил под серьезные задачи, но Иван в итоге выбрал «Динамо».

— Но в кубковой игре с «Ростовом» Заболотный, согласитесь, был весьма полезен.

— В каких-то матчах он будет приносить определенную пользу. Но чемпионство ты с ним не выиграешь!

34-летний нападающий Заболотный в сезоне-2024/25 в 31 матче за «Химки» забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. 30-летний форвард Комличенко в 37 играх за «Ростов» забил 9 голов и отдал 5 передач.

Игорь Корнеев о&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Как можно поверить в Ливая?! А Угальде, видимо, ждет предложения от «Реала». Корнеев — о дерби «Локо» — «Спартак»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Антон Заболотный
Игорь Корнеев
Николай Комличенко
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sam17

    Я - петебуржец. Но к нынешнему бразильскому Зениту я совершенно равнодушен. Да и российские игроки все куплены у других команд. "Мой" Зенит остался в 2000-х - с Аршавиным, Кержаковым, Денисовым, Быстровым, Анюковым, Малафеевым...

    09.08.2025

  • 199

    Да хватит ....еть о чемпионстве. Надоело уже.

    09.08.2025

  • ровнов

    Убивать надо таких знатоков. ( О. Бендер)

    09.08.2025

  • sidnet78

    Болельщики Спартака, простите,но клуб давно не является -топ.. нет виноватых.но и команда стоит на месте.. мне симпатичный казался футбол 90-2000.. но только вначале потом пошла чехарда..вы любите название а не содержание.. Зенит - это игрушка власти.. терпите и поддержка не столичных клубов вам вернёт..знаю.. написал ахинею.. но и вы будете благоразумнее.. уважайте и остальных.. и ваша вражда с другими болелами ненужна..это касается всех людей.. оставайтесь людьми.. в первую очередь и .. петербуржцы.. вас тоже касается..не будет те надменными и слепыми.. спасибо.у меня всё

    09.08.2025

  • qck1967

    Корнеев не прав. Заболотный, конечно, не Мюллер, но уж точно был не худшим. Или тоже надо было на полкоманды бразил накупить?!

    09.08.2025

  • Асылхан

    Логично , Комличенко и Заболотный это глубина

    09.08.2025

  • 2165

    Как у Спартака беда, Корнеев сразу активизируется. Великий эксперт...(

    09.08.2025

  • fedland

    а чего корешок решил, что сТАНКович его уговаривал? такая инфа была, да. но не более. никто скрина с экрана телефона деяна не видел, что он ему звонил. да и распечатки разговоров тоже нет... корешок языком машет, как мигрант метелкой...

    09.08.2025

  • ANTI BOMG

    Естественно. Состав совершенно не сбалансированный, явный перебор игроков атаки, а в обороне ненакого положиться- была надежда на Бабича, но испарилась.

    09.08.2025

  • vbfbkmalyshev

    Да средний полузащитник,немножко в коняхпоиграл,маленько в Евре,,,ну не Марадона ни разу,конечно,эго очень,а за чей счет? Друзья его краймоном зовут,чтобы это ни значило...

    09.08.2025

  • Zloydok65

    истина изречена

    09.08.2025

  • .Алексей.

    Корнеев это прям топ.

    09.08.2025

  • GeKta

    Чемпионство не выграешь, но и в первую лигу не вылетешь...

    09.08.2025

    • «Локомотив» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 18.00 мск

    Корнеев: «Похоже, Угальде поверил в сказки агента об интересе «Реала» и «ПСЖ»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости