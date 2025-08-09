Корнеев: «Зачем Станкович уговаривал Комличенко? С ним чемпионство не выиграешь!»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» сказал, что не понимает, зачем «Спартак» приобрел Антона Заболотного и хотел пригласить Николая Комличенко.

— Заболотный отбыл дисквалификацию. Вернется ли он в стартовый состав в дерби с «Локо»?

— Думаю, на поле мы его увидим. Но не уверен, что с первых минут. Возможно, выйдет на замену после перерыва.

— Для вас его приобретение по-прежнему большая загадка?

— Да, большая! Похоже, «Спартак» взял все то, что осталось непристроенным и ненужным другим клубам!

— Вот как?

— Возьмем того же Комличенко, которого Станкович уговаривал перейти в свою команду. Но ведь он явно не тот нападающий, с которым можно биться за чемпионство! Это говорит о полном незнании рынка... Только Сергеев подходил под серьезные задачи, но Иван в итоге выбрал «Динамо».

— Но в кубковой игре с «Ростовом» Заболотный, согласитесь, был весьма полезен.

— В каких-то матчах он будет приносить определенную пользу. Но чемпионство ты с ним не выиграешь!

34-летний нападающий Заболотный в сезоне-2024/25 в 31 матче за «Химки» забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. 30-летний форвард Комличенко в 37 играх за «Ростов» забил 9 голов и отдал 5 передач.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.