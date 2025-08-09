«Локомотив» и «Спартак» сыграют в четвертом туре РПЛ на «РПЖ Арене» в Москве в субботу, 9 августа. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)

Прогнозы на матч от экспертов

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в конкурсе прогнозистов «СЭ» выбрал вариант с ничьей со счетом 1:1 и заметил: «Локомотив» сейчас лидер, но «Спартак» для него принципиальный соперник. Сами красно-белые пока теряют очки и должны встряхнуться в матче с лидером».

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов сказал «Чемпионату», что железнодорожники могут удивить в чемпионате: «Я считаю, что «Локомотив» в этом сезоне может сверкнуть. Раньше бы сказал, что «Спартак» чуть лучше «Локомотива», но сейчас по игре и результатам этого не вижу».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитом хозяев с небольшим перевесом: котировка на победу «Локомотива» — 2.50, а ЦСКА — 2.75. Ничья оценивается как 3.50.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».