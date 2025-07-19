«Локомотив» — «Сочи»: Руденко забил дебютный гол за хозяев и открыл счет

«Локомотив» вышел вперед в матче против «Сочи» в 1-м туре РПЛ — 1:0.

На 81-й минете отличился новичок железнодорожников Александр Руденко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.