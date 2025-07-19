«Локомотив» — «Сочи»: Воробьев удвоил преимущество железнодорожников

«Локомотив» забил второй гол в матче против «Сочи» в 1-м туре РПЛ — 2:0.

На 84-й минуте забил Дмитрий Воробьев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.