«Локомотив» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» на своем поле примет «Сочи» в 1-м туре чемпионата России в субботу, 19 июля. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми события встречи «Локомотив» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

19 июля 2025, 18:00. РЖД Арена (Москва)

В конце прошлого сезона команда из ФНЛ «Сочи» приняла участие в стыковых матчах вместо «Черноморца», который не смог получить лицензию для участия в премьер-лиге. Южане по сумме двух переходных встреч победили «Пари НН» (общий счет 4:2) и заполучили путевку в высшую лигу.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде