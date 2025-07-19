«Акрон» — «Крылья Советов»: Раков забил дебютный гол и сравнял счет

«Крылья Советов» сравняли счет в матче против «Акрона» в 1-м туре РПЛ — 1:1.

На 57-й минуте забил форвард самарцев Вадим Раков, арендованный из «Локомотива».