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19 июля 2025, 16:43

Овечкин пожелал «Динамо» стать чемпионом с Карпиным

Федор Носов
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Хоккеист Александр Овечкин пожелал успехов футбольному «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

— К сожалению, вчера не удалось увидеть Карпина. Желаю успехов команде. Надеюсь, что с Карпиным получится достичь чемпионства, — сказал Овечкин.

В пятницу, 18 июля бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) в стартовом матче нового сезона РПЛ.

19 июля прошла торжественная церемония открытия хоккейной площадки на Онежской улице в родном районе Овечкина. Ее реконструировали партнеры Александра из компании FONBET.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
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Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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Максим Савельев
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Оренбург

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