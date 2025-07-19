Овечкин пожелал «Динамо» стать чемпионом с Карпиным

Хоккеист Александр Овечкин пожелал успехов футбольному «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

— К сожалению, вчера не удалось увидеть Карпина. Желаю успехов команде. Надеюсь, что с Карпиным получится достичь чемпионства, — сказал Овечкин.

В пятницу, 18 июля бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) в стартовом матче нового сезона РПЛ.

19 июля прошла торжественная церемония открытия хоккейной площадки на Онежской улице в родном районе Овечкина. Ее реконструировали партнеры Александра из компании FONBET.