«Локомотив» — «Сочи»: Бакаев забил третий гол хозяев за 8 минут

«Локомотив» довел счет до разгромного в матче против «Сочи» в 1-м туре РПЛ — 3:0.

На 88-й минуте дебютный гол за команду забил Зелимхан Бакаев. «Локомотив» забил третий гол за 8 минут.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.