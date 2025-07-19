«Локомотив» разгромил «Сочи», Руденко и Бакаев забили дебютные голы

«Локомотив» на своем поле переиграл «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ — 3:0.

На 81-й минуте железнодорожники вышли вперед, отличился новичок команды Александр Руденко. Спустя две минуты Руденко отметился голевой передачей, с которой отличился Дмитрий Воробьев. На 88-й минуте еще один дебютант Зелимхан Бакаев довел счет до разгромного.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Краснодара». «Сочи» дома примет «Акрон». Обе игры пройдут 26 июля.