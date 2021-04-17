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«Локомотив» — «Ростов»: Коченков заменит Гильерме в стартовом составе

15:10
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«Локомотив» сыграет против «Ростова» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Место в воротах «Локомотива» займет Антон Коченков. Он заменит в стартовом составе Гильерме, который отбывает двухматчевую дисквалификацию.

«Локомотив»: Коченков, Рыбуч, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Камано, Смолов.

Запасные: Савин, Худяков, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Мурило, Миранчук, Титков, Эдер, Лисакович.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Павловец, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.

Локомотив — Ростов

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