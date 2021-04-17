«Локомотив» — «Ростов»: Коченков заменит Гильерме в стартовом составе
«Локомотив» сыграет против «Ростова» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Место в воротах «Локомотива» займет Антон Коченков. Он заменит в стартовом составе Гильерме, который отбывает двухматчевую дисквалификацию.
«Локомотив»: Коченков, Рыбуч, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Камано, Смолов.
Запасные: Савин, Худяков, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Мурило, Миранчук, Титков, Эдер, Лисакович.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Павловец, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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