Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ротор» — «Динамо»: трансляция матча чемпионата России

15:10
«Ротор» на своем поле примет «Динамо». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ротор» на своем поле примет «Динамо». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В субботу, 17 апреля, состоится матч 26-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Команды во второй раз сыграют друг против друга в рамках РПЛ. В первом круге матч между клубами завершился вничью, 0:0.

Следить за матчем «Ротор» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Динамо»

Ротор — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры