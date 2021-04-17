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«Химки» и Конате ведут переговоры по продлению контракта

15:15
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«Химки» с нападающим Мохамедом Конате начали переговоры по новому контракту, утверждает «РБ Спорт». Действующее соглашение 23-летнего буркинийского футболиста с клубом истекает 30 июня.

«Химки» намерены сохранить Конате и предлагают ему новый контракт с улучшенными условиями. Сейчас стороны находятся в переговорах. При этом на футболиста есть спрос как в России, так и за границей.

Конате выступает за «Химки» с сентября 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел за команду 21 матч Тинькофф чемпионата России, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/himki-i-konate-vedut-peregovory-po-prodleniyu-kontrakta/

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