«Химки» и Конате ведут переговоры по продлению контракта
«Химки» с нападающим Мохамедом Конате начали переговоры по новому контракту, утверждает «РБ Спорт». Действующее соглашение 23-летнего буркинийского футболиста с клубом истекает 30 июня.
«Химки» намерены сохранить Конате и предлагают ему новый контракт с улучшенными условиями. Сейчас стороны находятся в переговорах. При этом на футболиста есть спрос как в России, так и за границей.
Конате выступает за «Химки» с сентября 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел за команду 21 матч Тинькофф чемпионата России, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/himki-i-konate-vedut-peregovory-po-prodleniyu-kontrakta/
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