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«Локомотив» — «Ростов»: Эдер забил второй гол в сезоне

18:26
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Нападающий «Локомотива» Эдер увеличил преимущество своей команды в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 4:1.

На 90-й минуте встречи форвард замкнул прострел полузащитника железнодорожников Гжегожа Крыховяка.

Эдер проводит 25-й матч за «Локомотив» в сезоне-2020/21 во всех турнирах, это его второй гол в нынешнем сезоне и первый в нынешнем сезоне чемпионата России (первый мяч футболист забил в игре Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Локомотив — Ростов

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