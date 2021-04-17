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«Ротор» — «Динамо»: все голы матча РПЛ

18:23
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«Ротор» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России проиграло «Динамо» (0:3).

57-я минута. Фомин — с пенальти — 0:1

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи?н (@matchpremier)

76-я минута. Ордец — 0:2

90-я минута. Нжи — 0:3

Ротор — Динамо

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