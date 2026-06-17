«Ботафого» стал третьим участником «Братского кубка» — 2026 вместе с «Динамо» и ЦСКА

«Ботафого» примет участие в «Братском кубке» — 2026, сообщает пресс-служба московского «Динамо».

Турнир в четвертый раз подряд проведут «Динамо» и ЦСКА. Первый матч турнира пройдет 4 июля на «ВЭБ Арене»: ЦСКА сыграет с «Ботафого». 10 июля бразильский клуб встретится с «Динамо» на «ВТБ Арене». 18 июля турнир завершится матчем «Динамо» и ЦСКА на «ВТБ Арене».

В прошлом году в турнире участвовали «Динамо», ЦСКА, а также сербские клубы «Партизан» и ОФК Белград. «Динамо» заняло первое место, набрав 6 очков и опередив ЦСКА, занявшего вторую строчку, по разнице мячей. «Партизан» и ОФК Белград завершили турнир без набранных очков.