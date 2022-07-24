«Локомотив» подал иск в ФИФА на «Аталанту» по выплатам за Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что клуб будет подавать иск в ФИФА.

— «Шахтер» подал иск в ФИФА. Само решение настолько непрофессиональное, что оно не дает понимания, как действовать. Мы становимся незащищенными от наших инвестиций, которые мы сделали. У меня много юридических вопросов к этому постановлению ФИФА.

— Как развивается ситуация с Алексеем Миранчуком?

— Миранчук и «Аталанта» не пришли к консенсусу. Мы подали иск в ФИФА. Будем ждать решения.

Мы хотим оставаться в ФИФА и быть часть большой футбольной системы.

Нас сейчас волнует, как добиться того, чтобы в нынешней ситуации мы не отстали, а повысили качество. Лига занималась Кубком лиги, теперь реформа Кубка России. Посмотрим, как это будет. Но мне очень хочется, чтобы мы с пользой использовали это время.