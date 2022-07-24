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Сегодня, 23:17

Дмитрий Баринов считает, что Иван Игнатьев сможет реанимировать карьеру в «Локомотиве»

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о последних изменениях в составе команды.

— Вы лидер «Локомотива» и иностранцы начали покидать Россию не очень хорошо. Вы разговариваете с вашими иностранцами?

— Я слышал, что Варела сбежал прямо перед матчем. Дай бог ему, чтобы у него где-то, куда он перейдет, все получилось. Это его право. А наши иностранцы с нами, пока никто не ушел.

— Варела тоже говорил неделю назад, что останется. Ты допускаешь, что в «Локомотиве» может произойти подобная ситуация?

— Думаю, что никто от этого не застрахован, поэтому останутся они или нет уже не мое дело, не мне обсуждать это.

— Промес весной собрал всех легионеров, чтоб никто не уехал. Не хочешь сделать также?

— Когда это все происходило, я разговаривал с легионерами, еще весной. Я спрашивал. Они сказали: «Мы останемся. Никаких проблем нет». Поэтому не собираюсь поднимать этот вопрос. Они в праве делать, как им лучше.

— Ну вот Кухтуй уехал по семейным обстоятельствам.

— Значит он так решил.

— Как в команде встретили Игнатьева?

— Супер! Супер!

— Уверен, что у него получится реанимировать карьеру?

— Конечно.

— Простава уже была?

— Нет.

Дмитрий Баринов
Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
0
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
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 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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Краснодар – Спартак
 1 : 4
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Химки – Н. Новгород
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Динамо – Торпедо
 4 : 0
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Локомотив – Ростов
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24.07 20:00
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Максим Глушенков

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П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

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