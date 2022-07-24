Дмитрий Баринов считает, что Иван Игнатьев сможет реанимировать карьеру в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о последних изменениях в составе команды.

— Вы лидер «Локомотива» и иностранцы начали покидать Россию не очень хорошо. Вы разговариваете с вашими иностранцами?

— Я слышал, что Варела сбежал прямо перед матчем. Дай бог ему, чтобы у него где-то, куда он перейдет, все получилось. Это его право. А наши иностранцы с нами, пока никто не ушел.

— Варела тоже говорил неделю назад, что останется. Ты допускаешь, что в «Локомотиве» может произойти подобная ситуация?

— Думаю, что никто от этого не застрахован, поэтому останутся они или нет уже не мое дело, не мне обсуждать это.

— Промес весной собрал всех легионеров, чтоб никто не уехал. Не хочешь сделать также?

— Когда это все происходило, я разговаривал с легионерами, еще весной. Я спрашивал. Они сказали: «Мы останемся. Никаких проблем нет». Поэтому не собираюсь поднимать этот вопрос. Они в праве делать, как им лучше.

— Ну вот Кухтуй уехал по семейным обстоятельствам.

— Значит он так решил.

— Как в команде встретили Игнатьева?

— Супер! Супер!

— Уверен, что у него получится реанимировать карьеру?

— Конечно.

— Простава уже была?

— Нет.