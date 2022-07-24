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Керк — о матче с «Ростовом»: «Сегодня были неоднозначные решения со стороны арбитров»

Керк высказался о судействе в матче с «Ростовом»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Сегодня были неоднозначные решения со стороны арбитров. Красная карточка и свисток в конце игры. Могли забить третий? Да, было странное решение. Мяч был под нашим контролем. Но судья завершил игру.

Ошибка Худякова? Мы его подбодрили, все ему сказали. Но это не только его проблема. Если вратарь допускает ошибку — мы должны исправить ее.

Конечно, мы хотели 6 очков в начале сезона. Но такие обстоятельства. Игра с «Зенитом»? Будет непростая игра, это все понимают. Просто так чемпионами не становятся 4 раза подряд. Но мы туда едем тоже за результатом. Если будет больше 1 очка - это хороший результат», — сказал Керк.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет подмосковные «Химки».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
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