«Локомотив» перед началом матча с «Химками» заменил Пабло на Бабкина
«Локомотив» воспользовался правом предматчевой замены перед игрой 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
Вместо защитника Пабло с первых минут выйдет Сергей Бабкин.
?? Перед началом встречи «Локомотив» воспользовался правом предматчевой замены.— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 25, 2021
? В стартовом составе вместо Пабло выйдет Сергей Бабкин #ХимкиЛоко
Матч пройдет сегодня в Химках и начнется в 14:00 мск.
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