Ветеран ЦСКА пожалеет «Спартак» в случае возвращения Черчесова

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» высказал мнение о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

«Надеяться на то, что он строгий тренер и умеет разговаривать на русском языке — глупая затея, ни к чему хорошему это точно не приведет, — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Мне станет жалко красно-белых, если это произойдет. Дела станут совсем плохи, даже хуже, чем сейчас, команда может опуститься в зону вылета. Зачем позорить команду? Дайте Витории поработать, он только познакомился с игроками. Назначение Черчесова в «Спартак» изуродует команду».

Черчесов тренировал «Спартак» с 2007-го по 2008 год. Летом 58-летний специалист покинул пост главного тренера сборной России после выступления на чемпионате Европы-2020.