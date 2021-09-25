Ветеран ЦСКА пожалеет «Спартак» в случае возвращения Черчесова
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» высказал мнение о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».
«Надеяться на то, что он строгий тренер и умеет разговаривать на русском языке — глупая затея, ни к чему хорошему это точно не приведет, — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Мне станет жалко красно-белых, если это произойдет. Дела станут совсем плохи, даже хуже, чем сейчас, команда может опуститься в зону вылета. Зачем позорить команду? Дайте Витории поработать, он только познакомился с игроками. Назначение Черчесова в «Спартак» изуродует команду».
Черчесов тренировал «Спартак» с 2007-го по 2008 год. Летом 58-летний специалист покинул пост главного тренера сборной России после выступления на чемпионате Европы-2020.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю