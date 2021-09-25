Комбаров: «Думаю, «Спартак» убедительно победит «Уфу»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Я думаю, что «Спартак» выиграет, надеюсь, что победит убедительно, учитывая недавние результаты. Нужно реабилитироваться перед собой, перед фанатами, к тому же предстоящий матч с «Наполи» обязывает выигрывать в любом случае, эта победа должна придать уверенности уже в Неаполе. Я думаю, что у «Спартака» должны быть какие-то ходы, которые могут заменить Зобнина, в любом случае его отсутствие не должно быть отмазкой, не дай бог, за отрицательный результат, такого быть не должно.

Стоит ли Витории покинуть клуб в случае поражения? Я смотрю последние интервью тренера, мне кажется, что он самостоятельно не покинет клуб. Но учитывая масштаб команды, что это народная команда, если вдруг будет поражение, то нужно, наверное, будет предпринимать какие-то действия в клубе», — приводит слова Комбарова ТАСС.

Московский клуб проиграл два последних матча «Легии» (0:1) и ЦСКА (0:1).

Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет 25 сентября в Москве и начнется в 19:00 мск.