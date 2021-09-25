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Комбаров: «Думаю, «Спартак» убедительно победит «Уфу»

13:03
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Я думаю, что «Спартак» выиграет, надеюсь, что победит убедительно, учитывая недавние результаты. Нужно реабилитироваться перед собой, перед фанатами, к тому же предстоящий матч с «Наполи» обязывает выигрывать в любом случае, эта победа должна придать уверенности уже в Неаполе. Я думаю, что у «Спартака» должны быть какие-то ходы, которые могут заменить Зобнина, в любом случае его отсутствие не должно быть отмазкой, не дай бог, за отрицательный результат, такого быть не должно.

Стоит ли Витории покинуть клуб в случае поражения? Я смотрю последние интервью тренера, мне кажется, что он самостоятельно не покинет клуб. Но учитывая масштаб команды, что это народная команда, если вдруг будет поражение, то нужно, наверное, будет предпринимать какие-то действия в клубе», — приводит слова Комбарова ТАСС.

Московский клуб проиграл два последних матча «Легии» (0:1) и ЦСКА (0:1).

Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет 25 сентября в Москве и начнется в 19:00 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12504637

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Сергей Разин все материалы автора

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