«Локомотив» перед матчем с «Зенитом» опубликовал ролик, в котором пошутил про Вендела и спорное пенальти

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала шуточное видео перед матчем с «Зенитом» в 26-м туре чемпионата России.

Ролик оформлен в виде рубрики «Криминальные новости». В самом начале ведущая объявляет, что криминалисты «уже месяц разыскивают пенальти» после матча с махачкалинским «Динамо». Она включает переговоры арбитров ВАР по поводу этого эпизода, но вместо этого слышатся лишь помехи.

Таким образом, железнодорожники напомнили об ошибочно назначенном на «Газпром Арене» пенальти в матче 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» из Махачкалы, который прошел 18 марта и завершился победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Также в видео предлагается купить будильник «Вендел» стоимостью 700 тысяч евро — намек на опоздание бразильца на зимние сборы «Зенита».

«Локомотив» примет «Зенит» в матче РПЛ в среду, 22 апреля.

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