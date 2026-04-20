Фассон о победе «Локомотива» над «Оренбургом»: «Не опускали руки, перевели матч в свою пользу»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал «СЭ» победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Очень рад результату. Рад, что сыграли на ноль, не пропустили. Продолжили играть в свой футбол, не опускали руки, перевели матч в свою пользу», — сказал Фассон «СЭ».

«Локомотив» (48 очков) остается на третьем месте в РПЛ. В следующем туре железнодорожники в Москве сыграют против «Зенита». Матч пройдет 22 апреля.