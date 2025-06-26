«Локомотив» перечислил деньги для снятия трансферного долга через немецких посредников

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил, что клуб перечислил средства для погашения трансферного долга и последующего снятия трансферного бана ФИФА туда, куда указали в организации.

«Деньги были перечислены немецким посредникам. Туда, куда сказала ФИФА», — сказал Леонченко журналистам после конференции РФС

19 июня стало известно, что ФИФА наложила на московский клуб запрет на трансферы до зимы 2027 года.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В межсезонье клуб объявил о трансферах полузащитников Зелимхана Бакаева и Александра Руденко, а также нападающего Николая Комличенко.