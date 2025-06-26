Кузнецов заявил о готовности возглавить ЦСКА: «Почему некоторым дают шанс, а другим — нет?»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» выразил готовность возглавить армейский клуб.

— Вы бы готовы были возглавить ЦСКА?

— Конечно. Как нормальный человек может отказать клубу, в котором отыграл больше 20 лет, становился чемпионом, в котором сделал себе имя? Я бы что, действовал во вред команде? Почему некоторым дают шанс, а другим — нет?

7 июня было объявлено об уходе 59-летнего специалиста из медийной футбольной команды 2DROTS.

20 июня ЦСКА объявил о подписании контракта со швейцарским главным тренером Фабио Челестини по схеме «2+1».