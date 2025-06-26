Футбол
26 июня, 13:15

Кузнецов заявил о готовности возглавить ЦСКА: «Почему некоторым дают шанс, а другим — нет?»

Дарик Агаларов

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» выразил готовность возглавить армейский клуб.

— Вы бы готовы были возглавить ЦСКА?

— Конечно. Как нормальный человек может отказать клубу, в котором отыграл больше 20 лет, становился чемпионом, в котором сделал себе имя? Я бы что, действовал во вред команде? Почему некоторым дают шанс, а другим — нет?

7 июня было объявлено об уходе 59-летнего специалиста из медийной футбольной команды 2DROTS.

20 июня ЦСКА объявил о подписании контракта со швейцарским главным тренером Фабио Челестини по схеме «2+1».

Дмитрий Кузнецов.«Негатив полился только после моего ухода». Дмитрий Кузнецов — о приглашении из «Динамо», Челестини в ЦСКА и медиафутболе
Дмитрий Кузнецов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • knight templar

    Сейчас челюстиню скоро выгонят и можно очередь занимать руководить теми кто еще останется после распродаж.

    27.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    К 60-ти годам ума не нажил, тренерских достижений нуль, связью с какими-то задротами репутацию подпортил и серьёзно. Кому ты нужен, дядя Дима?

    26.06.2025

  • Степочкин

    Да почему бы и нет. Но уже поздно, нашли кучера.

    26.06.2025

  • zg

    Ты список послужной сделай попрезентабельнее,а уж потом "будь готов"!

    26.06.2025

  • Millwall82

    последние места работы Кузнецова: 2DROTS, Гераклион, Металлург-Видное, и ассистент Иртыша. Конечно, сразу в ЦСКА такого спеца брать. Бегом! Сарказм.

    26.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Может быть, потому что такой человек? И именно поэтому - Тудродс, а не ЦСКА:rofl::rofl::rofl:

    26.06.2025

  • Чернобог

    А может надо хоть с чего то начать? Или все наши "специалисты" сразу хотят как Мауриьо?

    26.06.2025

  • Чернобог

    С - Скромность!

    26.06.2025

  • AnTaras

    Мостовой намбер ту.

    26.06.2025

  • lvb

    "нормальный человек может отказать клубу, в котором отыграл больше 20 лет"(с), Кузнецов. Нормальный? Вообще-то Кузнецов отыграл в ЦСКА 11 сезонов)). 1984-1992,1997, 1998. Коли чел начинает с вранья, но кой он нужен оному клубу?)))

    26.06.2025

  • hattabych

    За Игнашевичем очередь занимай.

    26.06.2025

    • «Локомотив» перечислил деньги для снятия трансферного долга через немецких посредников

    Чистая прибыль РФС в 2024 году составила 1,6 миллиарда рублей
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

