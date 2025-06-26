Футбол
26 июня, 13:00

Кузнецов — о назначении Челестини в ЦСКА: «Можно было довериться российскому специалисту. Дайте вон Березуцкому поработать»

Дарик Агаларов

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера армейцев.

Может, ЦСКА стоило довериться российскому тренеру, а не Фабио Челестини?

Конечно, считаю, что можно было довериться российскому специалисту. Тем более когда мы находимся под санкциями, когда можно безболезненно проверять молодежь, доверять ей больше. Я не понимаю приглашения иностранного тренера. Дайте вон Березуцкому поработать, он сейчас свободен. Челестини же приехал в новую страну. Он, наверное, и футболистов-то наших не знает.

20 июня ЦСКА объявил о подписании контракта с Челестини по схеме «2+1». Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Базель», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии в сезоне-2024/25.

Дмитрий Кузнецов.«Негатив полился только после моего ухода». Дмитрий Кузнецов — о приглашении из «Динамо», Челестини в ЦСКА и медиафутболе
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ненасытный_Гардемарин

    Анчелотти как раз бы не вытелел. Потому он и дошел до верха, что еще в низах себя проявил очень сильно. А нашим спецам сразу топы подавай.

    28.06.2025

  • zg

    С той Балтикой и Анчелотти бы вылетел!Но играли симпотно+финал кубка!

    27.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Странная тенденция пошла. Инфекция от Мостового наверно распространилась. Все хотят всё и сразу. Это мне напоминает хохлов, когда они никогда ничего никому не должны, должны только им, всё, и всегда, только за факт их существования в природе. А как насчет доказать что ты вообще способен тренировать? Вот пойди как Аленичев во вторую лигу, на худой конец в первую, построй команду, доведи ее до уровня хотя бы сегодняшнего Рубина, как тот же Бердыев в свое время, и тебя обязательно пригласят, пусть не в Цска, так в другую топовую команду. Так нет же, все "готовы". А кто за риск провала будет расплачиваться, таким наверно по барабану. Вон пример Писарев, тоже трубил во все фанфары, что готов возглавить СБОРНУЮ, всего навсего потренировав мальчиков, то есть по сути ничего не тренировав. И что? Провал полный, как будто тренерство это вообще не его ни разу. Тот же Валера 5 лет топил на дно Спартак, после еще Торпедо с Мальеркой, прежде чем чему-то научился. А кому оно надо столько терпеть.

    26.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    А Игнаш чем дорос? Вылетом из ПЛ?

    26.06.2025

  • руслан магомедов

    Ты думаешь бабаянцы дали ему право быть ГТ. Они ему дали право молчать идуть в армянскую дудку.

    26.06.2025

  • руслан магомедов

    бабаяны не возьмут своих. У, бабаянцев свои темы на трансферах, проворачивать их можно только с иностранцем, он будет молчать. А, свои клубные бабаянцев знают и молчать не будут. Пока бабаянцы и гинерка в рулят толковых покупок не будет никогда.!!!!!!!!!!!

    26.06.2025

  • zg

    Игнашу можно было бы,а Березы пока не доросли...

    26.06.2025

  • Medovar

    Но Березуцких-то двое, кому из?.. Заматеревшему, говоря талалаевской терминологией, или второму?

    26.06.2025

  • оппонент

    Да был уже Березуцкий, али забыл?

    26.06.2025

    • Агент Мирзова: «Есть заинтересованность из-за рубежа и из России, работаем над вариантами»

    «Локомотив» перечислил деньги для снятия трансферного долга через немецких посредников
