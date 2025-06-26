Кузнецов — о назначении Челестини в ЦСКА: «Можно было довериться российскому специалисту. Дайте вон Березуцкому поработать»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера армейцев.

— Может, ЦСКА стоило довериться российскому тренеру, а не Фабио Челестини?

— Конечно, считаю, что можно было довериться российскому специалисту. Тем более когда мы находимся под санкциями, когда можно безболезненно проверять молодежь, доверять ей больше. Я не понимаю приглашения иностранного тренера. Дайте вон Березуцкому поработать, он сейчас свободен. Челестини же приехал в новую страну. Он, наверное, и футболистов-то наших не знает.

20 июня ЦСКА объявил о подписании контракта с Челестини по схеме «2+1». Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Базель», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии в сезоне-2024/25.