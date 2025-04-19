«Локомотив» — «Пари НН»: Пиняев ударом из-за штрафной удвоил преимущество хозяев

«Локомотив» забил второй мяч в матче против «Пари НН» в 25-м туре РПЛ — 2:0.

На 56-й минуте ударом из-за штрафной забил Сергей Пиняев.