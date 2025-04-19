«Зенит» и «Химки» проведут матч в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 апреля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Химки» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 16.00 мск, за полчаса до стартового свистка. Кроме того, смотреть встречу зенитовцев с подмосковной командой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне с федеральным телеэфиром).

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Зенит» после 24 туров РПЛ занимал второе место с 50 очками, в предыдущем туре сине-бело-голубые обыграли лидирующий «Краснодар» (4:1). «Химки» набрали 23 очка и расположились на 12-й строчке, в предыдущем туре соперником этой команды были «Крылья Советов» (1:3).