«Локомотив» — «Пари НН»: гол Грулева отменили из-за игры рукой

Гол «Пари НН» не засчитали в матче против «Локомотива» в 25-м туре РПЛ — 0:0.

На восьмой минуте забил Вячеслав Грулев. После просмотра видеоповтора гол отменили из-за игры рукой.