Вадим Романов — о победе «Спартака» над «Акроном»: «До конца верили, что выиграем»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов подвел итоги матча против «Акрона» (3:2) в 25-м туре РПЛ.
— Мы увидели команду, которая попала в непростую ситуацию, — начал Романов. — Но которая боролась до конца: страховала, бежала, отнимала... И самое главное — количество голевых моментов. Мы до конца понимали и верили, что эту игру мы выиграем. Сегодня мы были большой командой, и благодаря этому победили.
— Почему команда уже не в первый раз за весну начинает играть после 0:2?
— Это большой вопрос, ответ на который лежит, наверное, в области психологии. Что-то нужно пересмотреть при подготовке к матчам. Но мы всегда учитываем, что против «Спартака» все играют с удвоенной энергией. Обыграть «Спартак» хочет каждый. Мы уже, наверное, привыкли сталкиваться с таким агрессивным сопротивлением в каждом матче. Работаем над этим и, надеемся, увидим результаты.
— Каким был разговор в перерыве — речь об эмоциях, а не о перестроениях?
— У нас фантастические футболисты! И в перерыве мы просто сказали, что они могут перевернуть этот матч. Если «Акрон» забил нам два, то мы можем забить и три, и четыре. Просто надо выходить и делать — что они и сделали. За это я благодарен им и счастлив такому результату, — сказал Романов.
«Спартак» (50 очков) поднялся на второе место в РПЛ, по дополнительным показателям обойдя «Зенит» (50). «Акрон» (28) идет девятым в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|20
|1
|5