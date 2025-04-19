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Сегодня, 17:19

Вадим Романов — о победе «Спартака» над «Акроном»: «До конца верили, что выиграем»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов подвел итоги матча против «Акрона» (3:2) в 25-м туре РПЛ.

— Мы увидели команду, которая попала в непростую ситуацию, — начал Романов. — Но которая боролась до конца: страховала, бежала, отнимала... И самое главное — количество голевых моментов. Мы до конца понимали и верили, что эту игру мы выиграем. Сегодня мы были большой командой, и благодаря этому победили.

— Почему команда уже не в первый раз за весну начинает играть после 0:2?

— Это большой вопрос, ответ на который лежит, наверное, в области психологии. Что-то нужно пересмотреть при подготовке к матчам. Но мы всегда учитываем, что против «Спартака» все играют с удвоенной энергией. Обыграть «Спартак» хочет каждый. Мы уже, наверное, привыкли сталкиваться с таким агрессивным сопротивлением в каждом матче. Работаем над этим и, надеемся, увидим результаты.

— Каким был разговор в перерыве — речь об эмоциях, а не о перестроениях?

— У нас фантастические футболисты! И в перерыве мы просто сказали, что они могут перевернуть этот матч. Если «Акрон» забил нам два, то мы можем забить и три, и четыре. Просто надо выходить и делать — что они и сделали. За это я благодарен им и счастлив такому результату, — сказал Романов.

«Спартак» (50 очков) поднялся на второе место в РПЛ, по дополнительным показателям обойдя «Зенит» (50). «Акрон» (28) идет девятым в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 20 1 5
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