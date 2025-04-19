Тренер «Спартака» Романов — о дебюте Массалыги: «В достаточно высокой конкуренции он борется за каждый шанс»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов прокомментировал дебют полузащитника Никиты Массалыги в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2). 17-летний хавбек заработал пенальти, который реализовал Барко и принес победу красно-белым.

— Я знаю Никиту долгое время. Это вингер с хорошей левой ногой, с хорошим дриблингом, передачей с фланга. Очень заряженный на футбол парень. Он хочет развиваться и двигаться вперед. Он очень хорошо проявлял себя на тренировках. Мы довольны его прогрессом. В достаточно высокой конкуренции он борется за каждый шанс, и вот сегодня получил игровое время за основу. Рад, что наш футболист из академии так прогрессирует. Место в заявке в любом случае надо заслужить. Туда просто так не попадают, — сказал Романов на послематчевой пресс-конференции.

«Спартак» (50 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Акрон» (28) идет девятым в турнирной таблице.